Трамп рассказал, когда встретится с Си Цзиньпином

Пекин и Вашингтон ранее обсуждали подготовку к встрече двух лидеров в июне. Последний разговор между Трампом и Си состоялся за несколько дней до того, как Трамп занял пост президента. Позже министр иностранных дел Китая Ван И и его американский коллега Марко Рубио также провели беседу по телефону. Однако запланированная официальная встреча между ними не состоялась, поскольку на Рубио были наложены санкции.