Трамп рассказал, когда встретится с Си Цзиньпином

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в июне.
Президент США Дональд Трамп выразил готовность к проведению встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне текущего года. Об этом он заявил в интервью.
«Я бы не возражал против саммита в июне», — ответил Дональд Трамп телеканалу Fox News. Трамп также добавил, что до апреля США введут новые пошлины на большую часть импорта на американский рынок.
Пекин и Вашингтон ранее обсуждали подготовку к встрече двух лидеров в июне. Последний разговор между Трампом и Си состоялся за несколько дней до того, как Трамп занял пост президента. Позже министр иностранных дел Китая Ван И и его американский коллега Марко Рубио также провели беседу по телефону. Однако запланированная официальная встреча между ними не состоялась, поскольку на Рубио были наложены санкции.