Хуситы сбили американский беспилотник в Йемене

Американский беспилотник сбили над Йеменом.
Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сбило американский беспилотник MQ-9 в провинции Дамар. Об этом сообщают местные источники.
«Йеменское движение “Ансар Алла” сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар», — сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник. Инцидент произошел в районе, который находится недалеко от столичной провинции Сана.
Ранее хуситы уже атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, что было их ответом на многочисленные авиаудары США по Йемену. Эти удары привели к жертвам среди мирного населения.