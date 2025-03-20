Присяжные признали виновным приморца, убившего водителя грузовика в ходе дорожного конфликта

Конфликт произошёл на федеральной трассе «Уссури» на территории Надеждинского района Приморья в январе 2021 года. Произошло ДТП с участием автомобилей потерпевшего и обвиняемого, водители повздорили, и один из участников автоаварии ударил оппонента кулаком в голову «не менее одного раза». От удара водитель большегруза потерял сознание. Агрессивный автомобилист оттащил шофёра в кабину грузовика и уехал с места преступления.
Пострадавшего обнаружили другие водители. Мужчину госпитализировали, в больнице он скончался. Судебно-медицинская экспертиза постановила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которую пациент получил, когда обвиняемый ударом в голову сбил его с ног, и тот упал на землю.
На основании вердикта присяжных судья в ближайшем времени вынесет обвинительный приговор с назначением наказания.
Отметим, что дорожные конфликты с применением насилия в Приморье, увы, не редкость. Например, в ноябре 2022 года во Владивостоке два автомобилиста не смогли поделить узкий придомовой проезд по улице Надибаидзе. Один из водителей несколько раз выстрелил в лицо сопернику из огнестрельного оружия и избил его, у потерпевшего осталось обезображено лицо. Агрессора признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре 2022 года дорожный конфликт на Золотом мосту, возникший из-за того, что таксисту показалось, будто другой водитель создаёт на проезжей части аварийно опасную ситуацию. Таксист вынудил водителя совершить остановку на мосту, конфликт закончился групповым избиением потерпевшего.