Присяжные признали виновным приморца, убившего водителя грузовика в ходе дорожного конфликта

Отметим, что дорожные конфликты с применением насилия в Приморье, увы, не редкость. Например, в ноябре 2022 года во Владивостоке два автомобилиста не смогли поделить узкий придомовой проезд по улице Надибаидзе. Один из водителей несколько раз выстрелил в лицо сопернику из огнестрельного оружия и избил его, у потерпевшего осталось обезображено лицо. Агрессора признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре 2022 года дорожный конфликт на Золотом мосту, возникший из-за того, что таксисту показалось, будто другой водитель создаёт на проезжей части аварийно опасную ситуацию. Таксист вынудил водителя совершить остановку на мосту, конфликт закончился групповым избиением потерпевшего.