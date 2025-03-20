ЦРУ тратило деньги для влияния на выборы в Европе и Южной Америке

Из одного из документов следует, что на встрече в 1962 году заместитель главы ЦРУ Ричард Хелмс признал факт тайного финансирования различных мероприятий за рубежом. Также спецслужба выделяла значительные средства на противодействие кубинскому правительству, возглавляемому Фиделем Кастро.