РФ взыскала с Google 8 миллиардов рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала часть средств с банковского счета Google после истечения 60 дней с момента назначения столичным судом административного штрафа в размере более 8 миллиардов рублей за уклонение от уплаты ранее наложенных штрафов.
Согласно судебным документам, штраф, наложенный на Google LLC, не был оплачен, что привело к составлению протокола об административном правонарушении по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Уведомление о штрафе было направлено компании через личный кабинет Роскомнадзора, и часть суммы была списана с ООО «Гугл».
Кроме того, апелляционная инстанция напомнила, что на основании двух решений арбитражных судов по делу о банкротстве Google LLC ее представителем было признано ООО «Гугл». В результате введения процедуры наблюдения российская дочерняя компания также была признана банкротом.
Ранее сообщалось, что сумма задолженности ООО «Гугл» перед российскими телеканалами, которая была включена в реестр текущих требований в рамках процедуры банкротства этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей (число с 20 нулями).