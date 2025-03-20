РФ взыскала с Google 8 миллиардов рублей

Согласно судебным документам, штраф, наложенный на Google LLC, не был оплачен, что привело к составлению протокола об административном правонарушении по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Уведомление о штрафе было направлено компании через личный кабинет Роскомнадзора, и часть суммы была списана с ООО «Гугл».