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В Тулуне поймали пьяного 19-летнего водителя без прав за рулем внедорожника

Теперь парню грозит административный крест.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне 19-летний парень за рулем внедорожника устроил погоню с госавтоинспекторами. Экипаж заметил авто, которое ехало по встречке ночью на улице Юбилейной. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, водителя не раз просили остановиться, но требования не были выполнены.

— Когда инспекторы остановили автомобиль, молодой человек, находившийся за рулем российского внедорожника, отказался покидать салон. Изымая ключи из замка зажигания, инспектор с нарушителем некоторое расстояние проехали на неуправляемом автомобиле, после чего опасная поездка лихача окончательно была пресечена, — поделились инспекторы.

Молодому водителю провели процедуру освидетельствования и результаты показали, что сибиряк управлял внедорожником пьяный. Также у него никогда не было водительских прав. Теперь гонщику грозит административный арест, а машину отправили на спецстоянку.