В Тулуне поймали пьяного 19-летнего водителя без прав за рулем внедорожника

В Тулуне 19-летний парень за рулем внедорожника устроил погоню с госавтоинспекторами. Экипаж заметил авто, которое ехало по встречке ночью на улице Юбилейной. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, водителя не раз просили остановиться, но требования не были выполнены.