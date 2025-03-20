В Тулуне поймали пьяного 19-летнего водителя без прав за рулем внедорожника

В Тулуне 19-летний парень за рулем внедорожника устроил погоню с госавтоинспекторами. Экипаж заметил авто, которое ехало по встречке ночью на улице Юбилейной. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, водителя не раз просили остановиться, но требования не были выполнены.
— Когда инспекторы остановили автомобиль, молодой человек, находившийся за рулем российского внедорожника, отказался покидать салон. Изымая ключи из замка зажигания, инспектор с нарушителем некоторое расстояние проехали на неуправляемом автомобиле, после чего опасная поездка лихача окончательно была пресечена, — поделились инспекторы.
Молодому водителю провели процедуру освидетельствования и результаты показали, что сибиряк управлял внедорожником пьяный. Также у него никогда не было водительских прав. Теперь гонщику грозит административный арест, а машину отправили на спецстоянку.