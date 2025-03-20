Тигр прошёлся и задавил собак на территории сёл Маргаритово и Заветное

Вчера утром в Ольгинском и Чугуевском районах произошло два нападения тигра. Об этом инциденте местные жители сообщили правозащитнику Максиму Чихунову.
В селе Маргаритово произошла жестокая, но бескровная схватка с собакой. Пёс, вероятно, защищался до последнего, поскольку будка была разломана и перевёрнута. При этом собака лежала рядом с будкой на боку.
В селе Заветное тигр, вероятно, хотел присвоить чью-то территорию. Он ходил по дворам, выбирая, какой из них ему больше нравится. В одном из дворов был найден задавленный пес.
«19 марта 2025 год, улица Ленина 32, вот собачку съел тигр. Он пришел через забор, позже он пошел под окнами, по двору. Везде следы», — рассказал местная жительница села Заветное.