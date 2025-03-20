Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области

ВСУ совершили попытку атаки на Саратовскую область в ночь на 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 марта на территории Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Такая информация поступила от Министерства обороны России, пишет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он опубликовал предупреждение в 03:56. Отмечается, что региональные системы оповещения работают локально. Работники экстренных служб находятся в режиме полной готовности.

В последний раз украинские боевики совершили налет на Саратовскую область 14 марта. Все БПЛА были подавлены силами ПВО. В некоторых районах области сработали системы оповещения населения. В аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ситуация постоянно находится под контролем региональных властей.