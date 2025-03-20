Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области

В последний раз украинские боевики совершили налет на Саратовскую область 14 марта. Все БПЛА были подавлены силами ПВО. В некоторых районах области сработали системы оповещения населения. В аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ситуация постоянно находится под контролем региональных властей.