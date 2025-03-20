В Минусинске прорвало дамбу, около 120 домов может затопить

В Минусинске размыло дамбу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Из-за резкого потепления в Минусинске размыло земляную насыпь. Река Минусинка вышла из русла. 120 жилых домов оказались под угрозой затопления. В город прибыли 247 сотрудников МЧС, действует аэромобильная группа в составе 50 сотрудников и 8 единиц техники.
Подготовлены два пункта временного размещения.
По состоянию на 22 часа вечера 19 марта было затоплено 13 приусадебных участков, эвакуировано 22 человека, включая 6 детей. Вода ушла на 35 см. Проведены работы по укреплению берега Минусинки, отсыпан мост через реку.
Ситуация на контроле МЧС.
Ранее жителей Минусинска срочно призвали эвакуироваться из-за угрозы паводков.