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В Минусинске прорвало дамбу, около 120 домов может затопить

Река Минусинка вышла из русла, однако уже проведены работы по укреплению берегов.

Источник: МЧС РФ

В Минусинске размыло дамбу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Из-за резкого потепления в Минусинске размыло земляную насыпь. Река Минусинка вышла из русла. 120 жилых домов оказались под угрозой затопления. В город прибыли 247 сотрудников МЧС, действует аэромобильная группа в составе 50 сотрудников и 8 единиц техники.

Подготовлены два пункта временного размещения.

По состоянию на 22 часа вечера 19 марта было затоплено 13 приусадебных участков, эвакуировано 22 человека, включая 6 детей. Вода ушла на 35 см. Проведены работы по укреплению берега Минусинки, отсыпан мост через реку.

Ситуация на контроле МЧС.

Ранее жителей Минусинска срочно призвали эвакуироваться из-за угрозы паводков.