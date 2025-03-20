В Минусинске прорвало дамбу, около 120 домов может затопить

Из-за резкого потепления в Минусинске размыло земляную насыпь. Река Минусинка вышла из русла. 120 жилых домов оказались под угрозой затопления. В город прибыли 247 сотрудников МЧС, действует аэромобильная группа в составе 50 сотрудников и 8 единиц техники.