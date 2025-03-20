SHOT: взрывы прозвучали над Воронежской областью

«ВСУ попытались атаковать дронами Воронежскую область. Местные жители сообщили об активной работе системы ПВО над регионом. Около половины первого ночи от 4 до 6 громких взрывов прозвучали в небе над городом Россошь. До этого был слышен характерный звук пролета БПЛА, предварительно, аппараты летели по направлению к Воронежу. О работе ПВО сообщают жители других районов области», — пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.