Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области

«Местные жители из Саратова и Энгельса рассказали, что около четырех часов утра их разбудил громкий вой сирен, после чего прозвучала серия взрывов. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе», — пишет telegram-канал SHOT.