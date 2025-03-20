Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области

После атаки дронов люди услышали четыре взрыва.
В Саратовской области произошла серия взрывов. По предварительной информации, речь идет о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.
«Местные жители из Саратова и Энгельса рассказали, что около четырех часов утра их разбудил громкий вой сирен, после чего прозвучала серия взрывов. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе», — пишет telegram-канал SHOT.
Ранее губернатор региона предупредил о возможной атаке с использованием беспилотников. Однако официальных данных о последствиях произошедшего пока не поступало.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом.