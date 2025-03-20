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Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области

В Саратовской области произошла серия взрывов. По предварительной информации, речь идет о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.

После атаки дронов люди услышали четыре взрыва.

В Саратовской области произошла серия взрывов. По предварительной информации, речь идет о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.

«Местные жители из Саратова и Энгельса рассказали, что около четырех часов утра их разбудил громкий вой сирен, после чего прозвучала серия взрывов. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе», — пишет telegram-канал SHOT.

Ранее губернатор региона предупредил о возможной атаке с использованием беспилотников. Однако официальных данных о последствиях произошедшего пока не поступало.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом.