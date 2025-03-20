Омскую школу № 107 с улицы Гашека затопило талой водой

Администрация Омска отреагировала на ситуацию. В официальном заявлении сообщается, что школа № 108 приняла меры: проход к школе теперь осуществляется через главный вход со стороны улицы Моторной, территория которого очищена. Проход со стороны улицы Гашека закрыт, а временный настил в виде дивана убран.