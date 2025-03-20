Омскую школу № 107 с улицы Гашека затопило талой водой

В среду, 19 марта, ученики школы № 108 вынуждены были добираться на занятия по перевернутому дивану. Талая вода практически блокировала вход в школу со стороны улицы Гашека.
Недовольные родители пожаловались на ситуацию в паблике «Омск ВК». Автор анонимного поста отметил, что такая ситуация сохраняется не первый год, и дети приходят по колено мокрыми.
Администрация Омска отреагировала на ситуацию. В официальном заявлении сообщается, что школа № 108 приняла меры: проход к школе теперь осуществляется через главный вход со стороны улицы Моторной, территория которого очищена. Проход со стороны улицы Гашека закрыт, а временный настил в виде дивана убран.
Ранее мы рассказывали, что за сутки с улиц Омска откачали более тысячи кубометров воды.