Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете. Видео

Трамп заявил, что красная кнопка в Овальном кабинете нужна для вызова диетической колы.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал корреспонденту американского телеканала Fox красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете. Эта кнопка, по его словам, якобы может вызвать конец света.
«Говорят, что если я нажму на нее, то наступит конец света», — передает aif.ru слова Трампа. Тем не менее, когда американский лидер воспользовался устройством, никаких катастрофических событий не последовало.
По словам главы Штатов, красная кнопка на его столе на самом деле является вызовом обслуживающего персонала. С ее помощью Трамп заказывает себе диетическую колу.