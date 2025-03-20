Талибы что-то замышляют? Власти объяснили появление густого дыма на узбекско-афганской границе

Это мероприятие организовано с разрешения компетентных органов и на основе взаимных договорённостей между ответственными ведомствами двух стран. Основная цель — предотвратить размножение вредных насекомых и распространение инфекционных заболеваний. Чиновники заверили, что весь процесс сжигания камышей проходит под строгим контролем и в соответствии со всеми нормами безопасности.