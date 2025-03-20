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Талибы что-то замышляют? Власти объяснили появление густого дыма на узбекско-афганской границе

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Накануне соцсети заполонили видео и фото густых клубов дыма, поднимающихся в небо со стороны афганской границы и движущихся в сторону Узбекистана.

\В комментариях пользователи начали строить самые разные теории — от случайного пожара до предположений о возможных провокациях со стороны «Талибана»*. Некоторые утверждали, что под прикрытием дыма на границе происходит что-то серьёзное.

Но, как оказалось, всё значительно проще. В хокимияте Сурхандарьинской области разъяснили ситуацию: в нейтральной зоне на границе Узбекистана и Афганистана, на небольших островках внутри русла Амударьи, проводится плановое сжигание камышей.

Это мероприятие организовано с разрешения компетентных органов и на основе взаимных договорённостей между ответственными ведомствами двух стран. Основная цель — предотвратить размножение вредных насекомых и распространение инфекционных заболеваний. Чиновники заверили, что весь процесс сжигания камышей проходит под строгим контролем и в соответствии со всеми нормами безопасности.

Власти просят граждан не поддаваться панике и не распространять неподтверждённые слухи. В хокимияте отдельно обратились к пользователям соцсетей с просьбой воздержаться от публикации дезинформации, которая может напрасно тревожить население.

Вывод прост: не всякий дым — это повод для беспокойства.

*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.