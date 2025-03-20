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Осколки БПЛА ВСУ попали по больнице в Энгельсе, есть пострадавшие

В результате прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Энгельсе Саратовской области пострадала городская клиническая больница № 1 и частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Осколки БПЛА попали по жилому дому в Саратовской области.

В результате прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Энгельсе Саратовской области пострадала городская клиническая больница № 1 и частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате применения БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Уточняется, что одна женщина получила травмы, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также обломки беспилотника упали в районе Соколовой горы, повредив частный дом. Жертв в этом случае нет, отметил губернатор.