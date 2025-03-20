На улице Советской в Екатеринбурге произошло тройное ДПТ

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое оказались вовлечены водители сразу трех автомобилей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительной информации, двигавшийся со стороны улицы Луначарского водитель автомобиля ВАЗ 2114 собрался совершить левый поворот, но не предоставил преимущество автомобилю Škoda, следовавшему со стороны улицы Уральской. Результатом стало столкновение автомобилей. После столкновения ВАЗ 2114 продолжил движение, в результате чего врезался в стоящий Mitsubishi.
На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ, которые осуществили осмотр места происшествия, зафиксировали обстоятельства аварии и собрали необходимые объяснения участников инцидента.
К счастью, люди в аварии не пострадали не пострадали. Механические повреждения получили только транспортные средства.
Как ранее сообщалось, на 139 километре трассы М5 «Урал» (Челябинск — Екатеринбург) водитель грузовика КАМАЗ допустил наезд на 14-летнего подростка, который погиб на месте происшествия. По предварительным данным, подросток выбежал на дорогу перед грузовиком. Избежать наезда не удалось. Ребенок от полученных травм скончался на месте.