На улице Советской в Екатеринбурге произошло тройное ДПТ

Как ранее сообщалось, на 139 километре трассы М5 «Урал» (Челябинск — Екатеринбург) водитель грузовика КАМАЗ допустил наезд на 14-летнего подростка, который погиб на месте происшествия. По предварительным данным, подросток выбежал на дорогу перед грузовиком. Избежать наезда не удалось. Ребенок от полученных травм скончался на месте.