Мошенники начали маскировать свои SMS под сообщения банков

Однако сам банк к этому отношения не имел — за SMS стояли мошенники. Сразу после его получения клиента начали атаковать звонками с разных номеров, пытаясь заставить его передать личные данные. К счастью, человек не поддался панике, не отвечал на звонки и сам связался с банком, где ему подтвердили, что сообщение было фальшивым, а кредит никто не оформлял.