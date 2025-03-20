Мошенники начали маскировать свои SMS под сообщения банков

Теперь они научились подделывать SMS таким образом, что они выглядят как настоящие банковские уведомления.
Об этом рассказал эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов. По его словам, злоумышленники научились подменять отправителя сообщений, то есть вместо случайного номера указывать название реального банка. Это создаёт иллюзию, что сообщение действительно отправлено финансовым учреждением.
Как работает схема?
Эксперт опубликовал скриншот SMS, которое один из клиентов получил от якобы банка NBU. В сообщении говорилось, что на его имя оформлен кредит, а вскоре с ним свяжется специалист.
Однако сам банк к этому отношения не имел — за SMS стояли мошенники. Сразу после его получения клиента начали атаковать звонками с разных номеров, пытаясь заставить его передать личные данные. К счастью, человек не поддался панике, не отвечал на звонки и сам связался с банком, где ему подтвердили, что сообщение было фальшивым, а кредит никто не оформлял.
Как защититься от таких атак?
Не доверяйте SMS — даже если оно выглядит как сообщение от банка. Всегда проверяйте информацию через официальный номер банка или мобильное приложение.
Не передавайте личные данные по телефону — сотрудники банка никогда не спрашивают у клиентов пароли, коды из SMS или данные карт.
Блокируйте подозрительные номера — если вас атакуют звонками после получения подозрительного SMS, лучше игнорировать их и самостоятельно связаться с банком.
Банки и мобильные операторы должны действовать
Шухрат Курбанов призвал не только банки, но и мобильных операторов подключиться к борьбе с мошенниками. По его словам, у операторов связи есть технические возможности, такие как файрволлы и антифрод-системы, которые могут блокировать подмену номеров на ранних стадиях.
«Боюсь, что одним банкам уже не справиться — нужно искать решения, как отсекать подобные схемы ещё на начальном этапе», — подчеркнул эксперт.
Пока же защита от мошенников во многом зависит от самих пользователей. Будьте осторожны и предупредите своих близких — не отвечайте на подозрительные сообщения и звонки, а любую финансовую информацию проверяйте только через официальные каналы!