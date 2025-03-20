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В Иркутске из-за ДТП на Академическом мосту образовалась пробка

Утром 20 марта на мосту произошло сразу две аварии.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 20 марта не предвещало беды. Да и ситуация на дорогах, несмотря на гололед, спокойная — пробки всего три балла! Только вот водителям, которые решили поехать через Академический мост, не повезло. На путипроводе произошло сразу два ДТП, из-за которых образовалась километровая пробка.

Как сообщают очевидцы, в левом ряду по касательной столкнулись два авто японского иномарка Тойота Марк и китайская Джили. Также в правом ряду произошло идентичное ДТП. Марки авто во втором случае неизвестно.

На Академическом мосту «притерлись» два авто. Любовь АРБАТСКАЯ.

В целом по городу ситуация с трафиком нормальная. Затор также появился на плотине ГЭС из-за трудного въезда на Байкальское кольцо.