В Иркутске из-за ДТП на Академическом мосту образовалась пробка

Утром 20 марта не предвещало беды. Да и ситуация на дорогах, несмотря на гололед, спокойная — пробки всего три балла! Только вот водителям, которые решили поехать через Академический мост, не повезло. На путипроводе произошло сразу два ДТП, из-за которых образовалась километровая пробка.
Как сообщают очевидцы, в левом ряду по касательной столкнулись два авто японского иномарка Тойота Марк и китайская Джили. Также в правом ряду произошло идентичное ДТП. Марки авто во втором случае неизвестно.
На Академическом мосту «притерлись» два авто. Любовь АРБАТСКАЯ.
В целом по городу ситуация с трафиком нормальная. Затор также появился на плотине ГЭС из-за трудного въезда на Байкальское кольцо.