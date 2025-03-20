В Иркутске из-за ДТП на Академическом мосту образовалась пробка

Утром 20 марта не предвещало беды. Да и ситуация на дорогах, несмотря на гололед, спокойная — пробки всего три балла! Только вот водителям, которые решили поехать через Академический мост, не повезло. На путипроводе произошло сразу два ДТП, из-за которых образовалась километровая пробка.