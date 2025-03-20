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Частный дом и больница повреждены в Энгельсе после атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин сообщил о налете дронов ВСУ на больницу в Энгельсе.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики атаковали Саратовскую область. В результате налетов дронов повреждена Энгельсская городская клиническая больница. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На этот раз не обошлось без пострадавших. Ранена женщина, находившаяся в больнице в момент удара ВСУ. Ей оказывают медицинскую помощь. Помимо больницы, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

Губернатор Роман Бусаргин оповестил всех жителей об отмене уроков в школах. Занятия 20 марта пройдут в дистанционном формате.

Воздушную угрозу на территории Саратовской области объявили в 03:56. По словам губернатора, локально работают системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность. Угроза атаки БПЛА не снята.