Частный дом и больница повреждены в Энгельсе после атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали Саратовскую область. В результате налетов дронов повреждена Энгельсская городская клиническая больница. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
На этот раз не обошлось без пострадавших. Ранена женщина, находившаяся в больнице в момент удара ВСУ. Ей оказывают медицинскую помощь. Помимо больницы, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.
Губернатор Роман Бусаргин оповестил всех жителей об отмене уроков в школах. Занятия 20 марта пройдут в дистанционном формате.
Воздушную угрозу на территории Саратовской области объявили в 03:56. По словам губернатора, локально работают системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность. Угроза атаки БПЛА не снята.