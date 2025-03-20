ВСУ совершили массированную атаку по Воронежской области

«Дежурными применением ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух средних округах Воронежской области, включая Воронеж, было выявлено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.