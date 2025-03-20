Бусаргин: в результате атаки БПЛА в Энгельсе пострадала женщина

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Энгельсе, Саратовская область, частично выбиты окна в городской клинической больнице, а также поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По словам Бусаргина, в настоящее время известно об одной пострадавшей. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, Бусаргин добавил, что обломки БПЛА повредили частный дом в районе Соколовой горы, однако пострадавших среди местных жителей не зафиксировано.
Ранее российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в двух районах Ростовской области. Ранения людей и разрушений на земле удалось избежать.