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Более 40 украинских дронов уничтожены над Воронежской и Ростовской областями

Расчёты ПВО и комплексов РЭБ уничтожили десятки украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями в ночь на 20 марта. Об этом сообщили местные власти.

Источник: Life.ru

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, зенитчики перехватили над тремя районами и двумя городскими округами региона около 40 БПЛА противника. К счастью, никто не пострадал. О результативной работе ПВО отчитался и врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил он.

Ударам в ночь на 20 марта подверглась также Саратовская область. Взрыв одного из дронов выбил окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1.