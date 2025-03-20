Более 40 украинских дронов уничтожены над Воронежской и Ростовской областями

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, зенитчики перехватили над тремя районами и двумя городскими округами региона около 40 БПЛА противника. К счастью, никто не пострадал. О результативной работе ПВО отчитался и врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.