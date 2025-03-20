Около 40 БПЛА сбито за ночь в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 марта. За пять часов сбито порядка 40 украинских дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших нет. Александр Гусев также отметил отсутствие разрушений на земле. Силы ПРО и средства РЭБ успешно справились с задачей.
Губернатор уточнил позиции, по которым боевики ВСУ наносили удары. По его словам, БПЛА уничтожены над тремя районами и двумя городскими округами области. Под обстрел попал и Воронеж. Воздушная опасность сохраняется до сих пор.
Украинские дроны атаковали также Саратовскую область. Не обошлось без повреждений. Пострадала Энгельсская городская больница и частный дом. Кроме того, сообщается о пострадавшей женщине.