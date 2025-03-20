Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пропала без вести кареглазая женщина

В Башкирии пропала без вести кареглазая женщина.

Источник: Башрегионспас

40-летняя Альбина Нафикова пропала в селе Булгаково Уфимского района. По данным волонтеров поискового отряда «Башрегионспас», 18 марта она ушла из дома и не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, худощавого телосложения, светло-коричневые волосы, карие глаза.

Женщина была одета в бежевое длинное пальто, черные брюки, черные короткие сапоги, разноцветный платок в клетку.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей без вести женщины, просят сообщить информацию по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.