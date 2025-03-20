Сначала помог, а потом отобрал деньги: челябинец ограбил пенсионерку, которой стало плохо на остановке

В центре Челябинска мужчина отобрал деньги у 67-летней пенсионерки.
Женщина ощутила сильное недомогание, когда стояла на остановке «Площадь Революции». Она упала и потеряла сознание.
Прийти в себя пенсионерке помог незнакомый мужчина. Он усадил челябинку на лавочку, участливо спросил, в порядке ли она. А потом на глазах у женщины залез в ее сумочку и забрал оттуда кошелек с 6 тыс. рублей.
Справившись с недомоганием, женщина обратилась в полицию.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейские заподозрили, что корыстный «помощник» может уехать из города, чтобы замести следы. И действительно: мужчину нашли и задержали на автовокзале, он уже успел купить билет до Южноуральска.
Оказалось, что чужой кошелек присвоил 41-летний ранее судимый житель Челябинской области. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело о грабеже.