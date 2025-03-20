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Сначала помог, а потом отобрал деньги: челябинец ограбил пенсионерку, которой стало плохо на остановке

Челябинец ограбил потерявшую сознание на остановке пенсионерку.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В центре Челябинска мужчина отобрал деньги у 67-летней пенсионерки.

Женщина ощутила сильное недомогание, когда стояла на остановке «Площадь Революции». Она упала и потеряла сознание.

Прийти в себя пенсионерке помог незнакомый мужчина. Он усадил челябинку на лавочку, участливо спросил, в порядке ли она. А потом на глазах у женщины залез в ее сумочку и забрал оттуда кошелек с 6 тыс. рублей.

Справившись с недомоганием, женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейские заподозрили, что корыстный «помощник» может уехать из города, чтобы замести следы. И действительно: мужчину нашли и задержали на автовокзале, он уже успел купить билет до Южноуральска.

Оказалось, что чужой кошелек присвоил 41-летний ранее судимый житель Челябинской области. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело о грабеже.