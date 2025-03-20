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В Омской области устранили последствия задержки 10 поездов под Кормиловкой

Само ЧП произошло еще в январе 2025 года из-за неполадок с контактной сетью.

Источник: Комсомольская правда

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила об устранении последствий аварии на железнодорожном участке между станциями Кормиловка и Калачинская Западно-Сибирской железной дороги.

В январе 2025 года из-за неполадок с контактной сетью более 10 грузовых и пассажирских поездов были задержаны более чем на полтора часа. В результате вмешательства прокуратуры на Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению был проведен ремонт контактной сети, прошли внеплановые осмотры, и приняты меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Двое работников привлечены к дисциплинарной ответственности, а два должностных лица — к административной за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ранее мы рассказывали, что минимущество Омской области распродает металлоконструкции Красногорского гидроузла.