Женщина пострадала при атаке БПЛА в Саратовской области

Саратовская область подверглась налету украинских дронов. В результате атаки ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
Жительница находилась в городской клинической больнице Энгельса. В момент удара БПЛА в медучреждении выбило стекла. Пострадавшей от рук ВСУ женщине оказывают необходимую помощь.
Помимо больницы, поврежден также жилой дом. Жители не пострадали. Частный дом находится в районе Соколовой горы.
Об угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область объявили в ночь на 20 марта. Сообщение пришло в 03:56. По словам губернатора области, региональные системы оповещения локально работают. Работники экстренных служб находятся в режиме полной готовности. О количестве сбитых беспилотников пока не сообщается.