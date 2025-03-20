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Женщина пострадала при атаке БПЛА в Саратовской области

ВСУ атаковали Энгельс в Саратовской области, повреждены дом и больница.

Источник: Комсомольская правда

Саратовская область подверглась налету украинских дронов. В результате атаки ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Жительница находилась в городской клинической больнице Энгельса. В момент удара БПЛА в медучреждении выбило стекла. Пострадавшей от рук ВСУ женщине оказывают необходимую помощь.

Помимо больницы, поврежден также жилой дом. Жители не пострадали. Частный дом находится в районе Соколовой горы.

Об угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область объявили в ночь на 20 марта. Сообщение пришло в 03:56. По словам губернатора области, региональные системы оповещения локально работают. Работники экстренных служб находятся в режиме полной готовности. О количестве сбитых беспилотников пока не сообщается.