Женщина пострадала при атаке БПЛА в Саратовской области

Об угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область объявили в ночь на 20 марта. Сообщение пришло в 03:56. По словам губернатора области, региональные системы оповещения локально работают. Работники экстренных служб находятся в режиме полной готовности. О количестве сбитых беспилотников пока не сообщается.