В Свердловской области за сутки случилось более сотни ДТП

Сотрудники ведомства проанализировали причины случившихся аварий и назвали перечень самых часто встречаемых факторов. Речь идет о неосторожном вождении, пренебрежении правилами приоритета, выборе небезопасной дистанции до другого транспортного средства, отсутствии концентрации за рулем. Так, водители забывали учитывать погодные условия при выборе скорости, нарушали порядок проезда на перекрестках, отвлекались от дороги и совершали необдуманные маневры.