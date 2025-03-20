В Свердловской области за сутки случилось более сотни ДТП

В Свердловской области за сутки 19 марта произошло более сотни дорожно-транспортных происшествий. В некоторых из них пострадали люди.
— Автоинспекторами зарегистрировано 116 ДТП, три из которых привели к травмам четырех участников, включая двух несовершеннолетних, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Свердловской области.
Сотрудники ведомства проанализировали причины случившихся аварий и назвали перечень самых часто встречаемых факторов. Речь идет о неосторожном вождении, пренебрежении правилами приоритета, выборе небезопасной дистанции до другого транспортного средства, отсутствии концентрации за рулем. Так, водители забывали учитывать погодные условия при выборе скорости, нарушали порядок проезда на перекрестках, отвлекались от дороги и совершали необдуманные маневры.