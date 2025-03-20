Пострадавшим от паводка в Башкирии сельчанам выплатят компенсацию

Пострадавшим от паводка жителям выплатят денежные компенсации. Об этом заявили в оперативном штабе, который создан на территории Архангельского района в селе Азово. Именно там — эпицентр паводка, вследствие чего в муниципалитете объявлен режим ЧС.
Из подтопленных домов эвакуировали более 100 жителей. Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях отметил, что ситуацию, связанную с большой водой, власти держат на особом контроле. По словам чиновников, жители, у кого в паводке пострадало имущество и погиб скот, получат компенсацию. Пока же людей обеспечили всем необходимым, передает телеканал БСТ.
Кроме Архангельского района, остаются подтопленными придомовые участки на территории Белорецкого, Благоварского, Гафурийского муниципалитетов, с десяток участков дорог и два моста. Что касается села Азово, то в ходе мониторинга специалисты обнаружили 300-метровый ледовый затор на реке. Для его устранения были проведены взрывные работы.
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