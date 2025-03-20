Пострадавшим от паводка в Башкирии сельчанам выплатят компенсацию

Из подтопленных домов эвакуировали более 100 жителей. Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях отметил, что ситуацию, связанную с большой водой, власти держат на особом контроле. По словам чиновников, жители, у кого в паводке пострадало имущество и погиб скот, получат компенсацию. Пока же людей обеспечили всем необходимым, передает телеканал БСТ.