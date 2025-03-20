Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Израиля

Хуситы ударили по Израилю.
Хуситские повстанцы из Йемена ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщили сами йеменские хуситы.
«Йеменские хуситы заявили о нанесении удара “гиперзвуковой баллистической ракетой” по израильскому аэропорту Бен-Гурион», — заявили в телекомпании «Аль-Джазира». Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале издания. Информации о повреждениях и жертвах пока нет.
Ранее, 18 марта, Израиль возобновил военные действия в секторе Газа, начав интенсивные бомбардировки. Согласно информации, полученной из канцелярии премьер-министра Нетаньяху, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) намерены усилить свои военные операции. Подробнее — в материале URA.RU.