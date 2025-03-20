Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Израиля

«Йеменские хуситы заявили о нанесении удара “гиперзвуковой баллистической ракетой” по израильскому аэропорту Бен-Гурион», — заявили в телекомпании «Аль-Джазира». Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале издания. Информации о повреждениях и жертвах пока нет.