В Сосновском районе осудят челябинца, допустившего гибель рабочего

ЧП произошло 20 ноября прошлого года, уточнили в СУ СКР по Челябинской области. По версии следствия обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение требований охраны труда на стройке в микрорайоне «Вишнёвая горка» (посёлок Западный), плохо проконтролировал ход работ, а также не провёл необходимых инструктажей с подчинёнными. В итоге один из рабочих, мужчина 58 лет, оказавшись на балконе на высоте девятого этажа, потерял равновесие и сорвался вниз.