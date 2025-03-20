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В Сосновском районе осудят челябинца, допустившего гибель рабочего

Обвинительное заключение утвердил прокурор Сосновского района в отношении жителя Челябинска, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

ЧП произошло 20 ноября прошлого года, уточнили в СУ СКР по Челябинской области. По версии следствия обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение требований охраны труда на стройке в микрорайоне «Вишнёвая горка» (посёлок Западный), плохо проконтролировал ход работ, а также не провёл необходимых инструктажей с подчинёнными. В итоге один из рабочих, мужчина 58 лет, оказавшись на балконе на высоте девятого этажа, потерял равновесие и сорвался вниз.

Обвиняемый свою вину признал в полном объёме и выплатил представителям погибшего моральную компенсацию. Уголовное дело с обвинительным заключением от прокурора передали в Сосновский районный суд.