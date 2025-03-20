Более 300 нелегальных мигрантов выявили в Жамбылской области

Кроме того, полицейские составили административные протоколы на 94 мигрантов, не выехавших из страны после истечения срока пребывания, и на 117 человек, которые уклонялись от выезда в течение десяти дней после окончания срока действия их визы. 147 нарушителей были выдворены из страны.