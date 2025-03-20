В Мариуполе мужчина планировал теракт по заданию СБУ.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Мариуполе ДНР, задержав местного жителя, который планировал заложить взрывное устройство около Приморской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе: задержан местный житель, который хотел заложить взрывчатку у здания Приморской администрации», — пишет RT. Задержанный мужчина признался, что был завербован сотрудником Службы безопасности Украины.
Задержанный рассказал, что сначала ему было предложено сделать фотографии нескольких объектов. Затем ему поручили переместить взрывчатые вещества ближе к зданию. По заданию он должен был получить от 50 до 70 тысяч рублей.
Кроме того, по данным следствия, компоненты для самодельного взрывного устройства подозреваемый получал из тайников. В настоящее время по факту хранения взрывчатки и содействия терроризму возбуждено уголовное дело.