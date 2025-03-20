Мошенники пугали пропавшую в Ачинске девушку местью обманутых военных

«Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка рассказала следователям, что сначала взломали ее “Госуслуги”, затем “оттуда” позвонили и сказали, что от ее имени обманули военнослужащих на 300 тыс. рублей. Она поверила и испугалась, думала, ее ищут. Звонил якобы сотрудник ФСБ по видеосвязи, с которым она была на телефоне до поздней ночи», — сообщили в прокуратуре во время разговора с ТАСС. Там уточнили, что мужчина не только заказывал и оплачивал такси для женщины, но и отправлял ей угрозы.