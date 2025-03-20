Мошенники пугали пропавшую в Ачинске девушку местью обманутых военных

Мошенники под видом ФСБ пугали пропавшую в Ачинске девушку местью обманутых военных.
В Красноярском крае мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, запугивали 15-летнюю девушку из Ачинска, утверждая, что она обманула военнослужащих. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
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«Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка рассказала следователям, что сначала взломали ее “Госуслуги”, затем “оттуда” позвонили и сказали, что от ее имени обманули военнослужащих на 300 тыс. рублей. Она поверила и испугалась, думала, ее ищут. Звонил якобы сотрудник ФСБ по видеосвязи, с которым она была на телефоне до поздней ночи», — сообщили в прокуратуре во время разговора с ТАСС. Там уточнили, что мужчина не только заказывал и оплачивал такси для женщины, но и отправлял ей угрозы.
Также было отмечено, что мошенник обеспечил женщине новую электронную SIM-карту, которая использовалась для их коммуникации. В ходе мошеннической операции девушка пыталась выполнить указания мошенников в другом городе, где ей не удалось арендовать гостиницу из-за возрастных ограничений. Ситуация усложнилась из-за страха перед «военными», который мошенники использовали для манипуляций.
В городе Ачинск 18 марта сообщил о пропаже 15-летней школьницы. После этого родители получили видео, в котором девочка извиняется перед неопределенными лицами, а также содержащее требование о выкупе в размере 500 тысяч рублей. На поиски пропавшей молодой девушки были направлены силы полиции и Следственного комитета. Следствие установило, что первое видео было записано девочкой самостоятельно. Ее удалось обнаружить днем 19 марта. Правоохранительные органы определили местонахождение пропавшей школьницы в квартире города Назарово.