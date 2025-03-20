Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке под Новосибирском зафиксирована вспышка инфекции среди свиней

В результате инфекции погибли несколько животных, ведется расследование причин.

Источник: Freepik

В поселке Степной Кубовинского сельсовета Новосибирской области произошла вспышка неустановленной инфекции среди свиней. Об этом сообщили вчера, 19 марта, в ТАСС со ссылкой на начальника регионального центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрия Шмидта.

В результате вспышки инфекции зафиксирована гибель нескольких свиней. В настоящее время специалисты проводят эпизоотическое обследование для выяснения причин происшествия.

«В целях предупреждения возникновения и распространения особо опасных болезней животных были проведены изъятие животных и утилизация трупов», — отметил Юрий Шмидт.

На территории населенного пункта уже начаты карантинные мероприятия. В соответствии с законодательством РФ владельцам личных подворий, из которых были изъяты животные, будет компенсирован ущерб. По словам Шмидта, в зоне карантина изъято не более трех десятков особей.

Глеб Хаистов