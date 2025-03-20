В поселке под Новосибирском зафиксирована вспышка инфекции среди свиней

В поселке Степной Кубовинского сельсовета Новосибирской области произошла вспышка неустановленной инфекции среди свиней. Об этом сообщили вчера, 19 марта, в ТАСС со ссылкой на начальника регионального центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрия Шмидта.
В результате вспышки инфекции зафиксирована гибель нескольких свиней. В настоящее время специалисты проводят эпизоотическое обследование для выяснения причин происшествия.
«В целях предупреждения возникновения и распространения особо опасных болезней животных были проведены изъятие животных и утилизация трупов», — отметил Юрий Шмидт.
На территории населенного пункта уже начаты карантинные мероприятия. В соответствии с законодательством РФ владельцам личных подворий, из которых были изъяты животные, будет компенсирован ущерб. По словам Шмидта, в зоне карантина изъято не более трех десятков особей.
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Глеб Хаистов