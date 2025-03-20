В детских садах и школе Энгельса выбило окна после атаки БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Энгельс в Саратовской области. В результате повреждения получили два детских сада и школа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он подчеркнул, что в момент совершения ударов в образовательных учреждениях никого не было. Дети не пострадали. Среди сотрудников также никто не ранен.
Роман Бусаргин предупредил жителей об отсутствии уроков в школах. 20 марта занятия проведут в дистанционном режиме.
Боевики ВСУ атаковали также Воронежскую область. В ночь на 20 марта по региону выпустили около 40 дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Силы ПВО и средства РЭБ справились с задачей.