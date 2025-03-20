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В детских садах и школе Энгельса выбило окна после атаки БПЛА

По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате ударов ВСУ по детским садам и школе никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Энгельс в Саратовской области. В результате повреждения получили два детских сада и школа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он подчеркнул, что в момент совершения ударов в образовательных учреждениях никого не было. Дети не пострадали. Среди сотрудников также никто не ранен.

Роман Бусаргин предупредил жителей об отсутствии уроков в школах. 20 марта занятия проведут в дистанционном режиме.

Боевики ВСУ атаковали также Воронежскую область. В ночь на 20 марта по региону выпустили около 40 дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Силы ПВО и средства РЭБ справились с задачей.