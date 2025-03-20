Руководство омского «Динамо» прокомментировало факт обрушения крыши на стадионе

Руководство «Динамо» прокомментировало факт обрушения части кровли на стадионе в центре Омска. Как сообщили в Омском региональном отделении Общества «Динамо», здание не используется и находится в федеральной собственности.
Ремонтом объекта занимается федеральное руководство. А само обрушение произошло еще два года назад, однако стало известно общественности только сейчас.
«Омское региональное отделение Общества “Динамо” благодарит омичей за неравнодушие к судьбе стадиона и информирует, что здание не эксплуатируется. Поврежденная трибуна длительное время не эксплуатировалась», — пояснили в «Динамо».
В «Динамо» заверили, что власти Омской области и Центральный совет общества «Динамо» в Москве рассматривают вопрос о проведении комплексной реконструкции стадиона.