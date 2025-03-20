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В аэропортах Самары и Саратова вводятся временные ограничения

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове.

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром в аэропорту: Куромоч и Гагарин», — говорится в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов работают в усиленном режиме. Безопасность обозначена главным приоритетом.