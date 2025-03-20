Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала молодая женщина в бежевом пальто

В селе Булгаково пропала 40-летняя Альбина Нафикова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры БашРегионСпас.
Известно, что пропавшую в последний раз видели 18 марта, во вторник. Она ушла из дома, надев на себя длинное бежевое пальто, черные брюки, черные короткие сапоги и повязала разноцветный шарф. С тех пор связь с ней оборвалась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, светло-коричневые волосы, карие глаза.
Если Вам известно местонахождение Альбины Нафиковой, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
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