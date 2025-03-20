Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала молодая женщина в бежевом пальто

В Башкирии пропала 40-летняя Альбина Нафикова.

Источник: Комсомольская правда

В селе Булгаково пропала 40-летняя Альбина Нафикова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры БашРегионСпас.

Известно, что пропавшую в последний раз видели 18 марта, во вторник. Она ушла из дома, надев на себя длинное бежевое пальто, черные брюки, черные короткие сапоги и повязала разноцветный шарф. С тех пор связь с ней оборвалась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, светло-коричневые волосы, карие глаза.

Если Вам известно местонахождение Альбины Нафиковой, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.