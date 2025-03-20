Осуждённый за убийство Немцова переводится в колонию в Чечне

Один из осуждённых за смерть первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в 2015 году, Хамзат Бахаев, через Мосгорсуд решил вопрос со своим переводом в колонию в Чеченской республике для отбывания наказания.
Об этом сообщает РБК.
Ранее Бахаев отбывал наказание в исправительном учреждении в Кировской области. Соответствующее решение есть на официальном сайте суда.
Мотивация осуждённого — отбывать наказание ближе к месту жительства близких родственников. В просьбе ему сначала отказали в Федеральной службе исполнения наказаний, однако суд ведомство «поправил».
Борис Немцов стоял во главе Нижегородской области в 1991—1997 годах. Политик был убит выстрелами в спину в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчик преступления не найден, исполнители осуждены.
Ранее, 27 февраля, на главной лице в Нижнем Новгороде появился мемориал, посвящённый памяти первого губернатора.