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Осуждённый за убийство Немцова переводится в колонию в Чечне

Человек, признанный виновным в смерти первого губернатора Нижегородской области, отсудил право отбывать срок в колонии близко к дому.

Источник: Аргументы и факты

Один из осуждённых за смерть первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в 2015 году, Хамзат Бахаев, через Мосгорсуд решил вопрос со своим переводом в колонию в Чеченской республике для отбывания наказания.

Об этом сообщает РБК.

Ранее Бахаев отбывал наказание в исправительном учреждении в Кировской области. Соответствующее решение есть на официальном сайте суда.

Мотивация осуждённого — отбывать наказание ближе к месту жительства близких родственников. В просьбе ему сначала отказали в Федеральной службе исполнения наказаний, однако суд ведомство «поправил».

Борис Немцов стоял во главе Нижегородской области в 1991—1997 годах. Политик был убит выстрелами в спину в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчик преступления не найден, исполнители осуждены.

Ранее, 27 февраля, на главной лице в Нижнем Новгороде появился мемориал, посвящённый памяти первого губернатора.