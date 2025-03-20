Вода в реках в Башкирии за сутки поднялась на 200 см

Ранее в ведомстве сообщали о поднятии уровня воды в реке Белая у селе Старосубханкулово Бурзянского района на +197 см. Там уровень воды составил 467 см и вышел на пойму. Также был отмечен рост уровня воды на 130 см в реке Лемеза в Иглинском районе, на 107 см на реке Уршак в Кармаскалинском районе и на 79 см в реке Чермасан в Чекмагушевском районе. Уровень их близок к значениям выхода на пойму.