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Вода в реках в Башкирии за сутки поднялась на 200 см

На реках республики наблюдается ледоход, закраины, вода на льду и остаточные забереги.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Вода в реках в Башкирии за сутки поднялась на 200 см и более. На реках республики наблюдается ледоход, закраины, вода на льду и остаточные забереги, сообщает в Госкомитете РБ по ЧС.

На контроле спасателей остается 17 затоплений в 12 муниципальных образованиях, связанные с подтоплением придомовых участков в Архангельском, Белорецком, Благоварском и Кушнаренковском районах. Также подтоплены 9 участков автодорог регионального и межмуниципального значений в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Белорецком, Гафурийском, Кармаскалинском, Салаватском и Чекмагушевском районах и 2 моста в Бижбулякском и Чишминском районах.

На 214 метров за сутки вырос уровень воды на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района. Текущий уровень 458 см, выход реки на пойму 500 см.

Ранее в ведомстве сообщали о поднятии уровня воды в реке Белая у селе Старосубханкулово Бурзянского района на +197 см. Там уровень воды составил 467 см и вышел на пойму. Также был отмечен рост уровня воды на 130 см в реке Лемеза в Иглинском районе, на 107 см на реке Уршак в Кармаскалинском районе и на 79 см в реке Чермасан в Чекмагушевском районе. Уровень их близок к значениям выхода на пойму.