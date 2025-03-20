Омичка получила 207 тысяч за падение на крыльце стоматологии на Маркса

В Омске приставы помогли пенсионерке отсудить 207 000 рублей с директора стоматологии на улице Карла Маркса. Женщина получила травму, упав на обледенелом крыльце медицинского учреждения.
В суде омичка утверждала, что поскользнулась и упала, получив закрытый перелом лучевой кости правой руки. По ее словам, руководство стоматологии не обеспечило своевременную уборку снега и льда с крыльца и пандусов.
Представители стоматологии в суде отметили, что женщина упала, спускаясь по пандусу с крутым уклоном (80%), хотя могла пойти по ступенькам, держась за поручни.
Также учтено, что пострадавшая получила 50% скидку на протезирование зубов. Учтя факторы, иск судом был удовлетворен частично. 207 тысяч рублей были взысканы в пользу пострадавшей.
Приставы также отметили, что директор стоматологии не выполнил решение суда добровольно, а только после того, как приставы наложили арест на его имущество.
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