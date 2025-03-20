Новые подробности по делу Аргына Нигматулина озвучили в Антикоре

— В порядке статьи 186 Уголовно-процессуального кодекса 7 декабря было передано в производство Генеральной прокуратуры. Соответственно, мы комментировать само расследование не можем. Но в соответствии с частью 1 статьи 65 Административно-процессуального кодекса, я бы хотел сказать, что розыск числится за нами, — рассказал Данияр Бигайдаров.