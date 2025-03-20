Новые подробности по делу Аргына Нигматулина озвучили в Антикоре

— В порядке статьи 186 Уголовно-процессуального кодекса 7 декабря было передано в производство Генеральной прокуратуры. Соответственно, мы комментировать само расследование не можем. Но в соответствии с частью 1 статьи 65 Административно-процессуального кодекса, я бы хотел сказать, что розыск числится за нами, — рассказал Данияр Бигайдаров.
По его словам, оперативные силы по розыску Аргына Нигматулина осуществляются Антикоррупционной службой, розыск продолжается. Другую информацию представитель Антикора не сообщил, так как это может повлиять на дальнейший ход дела.
Информация о розыске старшего брата экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, Аргына Нигматулина появилась на сайте Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры. Розыскное дело зарегистрировано в Астане от 3 марта.