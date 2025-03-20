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На тушении нефтебазы в Кавказском районе задействуют более 400 человек

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края продолжают ликвидировать усиленной группировкой из 406 спасателей и 157 единиц техники. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

Общая площадь пожара составляет около 4,2 тыс. кв. м. Специалисты одновременно тушат три объекта: резервуар с нефтепродуктами, запорную арматуру и разлившееся топливо в границах обвалования вокруг емкости. Ранее в резервуаре была выявлена утечка.

Раннее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 19 марта объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская подвергся атаке трех беспилотников самолетного типа. Нападение БПЛА произошло через несколько часов после завершения российско-американских переговоров, а также после решения президента России о временном прекращении ударов по энергообъектам Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что атакой на нефтебазу Киев попытался сорвать мирные инициативы США.