На тушении нефтебазы в Кавказском районе задействуют более 400 человек

Раннее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 19 марта объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская подвергся атаке трех беспилотников самолетного типа. Нападение БПЛА произошло через несколько часов после завершения российско-американских переговоров, а также после решения президента России о временном прекращении ударов по энергообъектам Украины.