На тушении нефтебазы в Кавказском районе задействуют более 400 человек

Общая площадь пожара составляет около 4,2 тыс. кв. м. Специалисты одновременно тушат три объекта: резервуар с нефтепродуктами, запорную арматуру и разлившееся топливо в границах обвалования вокруг емкости. Ранее в резервуаре была выявлена утечка.
Раннее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 19 марта объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская подвергся атаке трех беспилотников самолетного типа. Нападение БПЛА произошло через несколько часов после завершения российско-американских переговоров, а также после решения президента России о временном прекращении ударов по энергообъектам Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что атакой на нефтебазу Киев попытался сорвать мирные инициативы США.