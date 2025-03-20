Преступную и «лёгкую» подработку предлагают мошенники хабаровчанам

— В Хабаровском крае более чем в 200 случаях в отношении посредников в мошеннических схемах были поданы иски на общую сумму 79 миллионов рублей в пользу пострадавших от дистанционных хищений. На первый взгляд, лёгкий заработок может обернуться серьёзными проблемами. Не стоит соглашаться на предложения передать свои платёжные инструменты! Мнимая выгода от нарушения закона приведёт к неизбежным последствиям! — предупредили в прокуратуре Хабаровского края.