Преступную и «лёгкую» подработку предлагают мошенники хабаровчанам

Мошенники разработали новую схему обмана граждан. Им предлагают легкий дополнительный заработок: за вознаграждение переводить выигрыш победителям лотереи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мошенники вовлекают граждан в преступные схемы, предлагая заработок: переводить победителям лотерей их выигрыш. За содействие обещают небольшое вознаграждение или процент от выигрыша. Счастливые победители и их призы не существуют в действительности, преступная схема, вероятнее всего, разработана для выведения похищенных денег со счетов жертв на депозиты мошенников.
Граждане, которые соглашаются на такую подработку, становятся дропперами — соучастниками преступников. Напомним, ранее прокуратура Хабаровского края распространила через свои социальные сети предупреждение об опасности предоставлять свои банковские карты посторонним лицам. Фактически, такие лица становятся пособниками мошенников, за небольшое вознаграждение оформляющие на себя пластик, на который потом жертвы обмана переводят злоумышленникам деньги.
В ведомстве напомнили, что хотя дропперы не получают деньги потерпевших, они всё равно несут материальную ответственность. В судебной практике уже есть множество случаев, когда именно на посредника в мошеннической схеме возлагают обязанность выплатить жертве обмана всю похищенную сумму с процентами. Это называется неосновательное обогащение.
— В Хабаровском крае более чем в 200 случаях в отношении посредников в мошеннических схемах были поданы иски на общую сумму 79 миллионов рублей в пользу пострадавших от дистанционных хищений. На первый взгляд, лёгкий заработок может обернуться серьёзными проблемами. Не стоит соглашаться на предложения передать свои платёжные инструменты! Мнимая выгода от нарушения закона приведёт к неизбежным последствиям! — предупредили в прокуратуре Хабаровского края.