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В Башкирии 30 человек отравились наркотиками

В Башкирии снижается число отравлений наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отмечается снижение числа отравлений наркотическими и галлюциногенными веществами. Такие данные содержатся в докладе регионального Роспотребнадзора по токсикологическому мониторингу.

За первые два месяца 2025 года в Башкирии зарегистрировано 30 случаев отравлений запрещенными веществами. Это на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пострадали 45 человек. Также сократилось количество смертельных исходов: с 24 до 16.

Наибольшее число отравлений наркотиками зафиксировано в Уфе — 21 случай из 30. В Стерлитамаке и Туймазах отмечено по два инцидента, а в Белебее, Нефтекамске, Октябрьском, Благовещенском и Уфимском районах — по одному случаю.

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