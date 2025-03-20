В Башкирии 30 человек отравились наркотиками

За первые два месяца 2025 года в Башкирии зарегистрировано 30 случаев отравлений запрещенными веществами. Это на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пострадали 45 человек. Также сократилось количество смертельных исходов: с 24 до 16.