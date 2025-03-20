Медицинская помощь после атаки БПЛА потребовалась еще одному жителю Энгельса

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Медицинская помощь понадобилась еще одному пострадавшему в результате атаки беспилотников в Энгельсе Саратовской области.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что результате атаки частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.