Стрелявшему возле екатеринбургского храма предъявили обвинение

Мужчину, устроившему стрельбу возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, собираются арестовать. Об этом сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
«По уголовному делу продолжаются процессуальные действия, чтобы дать надлежащую правовую оценку инциденту. С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного заключения под стражу», — заявил представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Задержанному, которого зовут Роман, предъявили обвинение в хулиганстве. Шульга добавил, что фигурант и раньше совершал противоправные поступки. Так, 18 февраля он стрелял из пистолета из окна по соседним домам в Таллинском переулке.
«В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления — травматический пистолет марки МР. В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», — уточнил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что стрельбой из пистолета возле храма в самом центре Екатеринбурга уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад об уголовном деле.