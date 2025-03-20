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Стрелявшему возле екатеринбургского храма предъявили обвинение

Устроившему стрельбу возле храма в Екатеринбурге предъявили обвинение.

Мужчину, устроившему стрельбу возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, собираются арестовать. Об этом сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

«По уголовному делу продолжаются процессуальные действия, чтобы дать надлежащую правовую оценку инциденту. С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного заключения под стражу», — заявил представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Задержанному, которого зовут Роман, предъявили обвинение в хулиганстве. Шульга добавил, что фигурант и раньше совершал противоправные поступки. Так, 18 февраля он стрелял из пистолета из окна по соседним домам в Таллинском переулке.

«В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления — травматический пистолет марки МР. В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», — уточнил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что стрельбой из пистолета возле храма в самом центре Екатеринбурга уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад об уголовном деле.