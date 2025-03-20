В Башкирии директор школы попалась на взятках.

Бывшему директору образовательного учреждения Давлекановский районный суд вынес приговор по статьям «получение взятки» и «злоупотребление должностными полномочиями». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2019 году руководитель школы получала от восьми своих сотрудников в качестве взятки часть денег, начисляемых им в виде стимулирующих выплат, за общее покровительство и попустительство по службе. Директор прибрала к рукам почти 230 тысяч рублей.