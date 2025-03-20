Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске водитель Kia сбил девочку при выезде со двора и уехал с места ДТП

Водитель уехал с места ДТП, сбив ребенка при выезде со двора в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Kia сбил девочку при выезде со двора и уехал с места ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 19 марта примерно в 16.40 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля KIA, ехал по двору дома № 18/2, расположенного по улице Притыцкого. В момент поворота направо он не уступил место и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. После ДТП мужчина уехал с места.

В пресс-службе рассказали, что девочка была доставлена в больницу для обследования. Сказано, что сотрудникам ГАИ Фрунзенского РУВД, которые работали на месте случившегося дорожно-транспортного происшествия, удалось оперативно установить водителя. В отношении него были составлены административные протоколы.

Тем временем в Минске столкнулись сразу шесть авто, одно жестко опрокинулось.

Также мы писали, что в Оршанском районе при лобовом столкновении погибла женщина-пассажир: «Не успел завершить обгон по встречке».

Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.

А еще МНС сказало про возможность оплаты картой в маршрутках Беларуси с 1 ноября 2025.