В Минске водитель Kia сбил девочку при выезде со двора и уехал с места ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 19 марта примерно в 16.40 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля KIA, ехал по двору дома № 18/2, расположенного по улице Притыцкого. В момент поворота направо он не уступил место и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. После ДТП мужчина уехал с места.
В пресс-службе рассказали, что девочка была доставлена в больницу для обследования. Сказано, что сотрудникам ГАИ Фрунзенского РУВД, которые работали на месте случившегося дорожно-транспортного происшествия, удалось оперативно установить водителя. В отношении него были составлены административные протоколы.
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