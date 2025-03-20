В Минске водитель Kia сбил девочку при выезде со двора и уехал с места ДТП

Согласно предварительным данным, 19 марта примерно в 16.40 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля KIA, ехал по двору дома № 18/2, расположенного по улице Притыцкого. В момент поворота направо он не уступил место и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. После ДТП мужчина уехал с места.